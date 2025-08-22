Ny svensk ljudteknik lurar råttorna att självmant fly

– Vi har utvecklat ett sätt att simulera akuta hot genom ljud för råttan. Det handlar inte om volym, utan om att påverka det undermedvetna med rätt typ av signaler så att råttan flyr, säger Örjan Johansson, professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet och forskningsledare.

Det handlar om är brunråttan, den enda råttarten i Sverige. Den blir drygt 20 centimeter lång, svansen oräknat. Brunråttan trivs bäst i källare och avlopp. Den kan gnaga på det mesta och skadar hus och livsmedel och kan sprida virus och bakterier till människor.

Samtidigt som råttor är ett växande problem i städer skärps lagstiftningen kring kemiska bekämpningsmedel.

– Vår ljudteknik kan skapa helt nya möjligheter för att hålla skadedjur borta utan att använda gifter eller orsaka onödigt lidande, säger Örjan Johansson i ett pressutskick.

I forskningsstudien har tekniken att skrämma bort råttan med ultraljud testats på brunråttor genom fälttest i kontrollerade miljöer. Försöket genomfördes i tre olika utrymmen: rum, korridor och skrubb i ett flerbostadshus med dokumenterade problem med vilda råttor.

Ljudmönstren är designade för att trigga det limbiska systemet hos råttan, hjärnans centrum för rädsla och överlevnad. Signalens tidskarakteristik efterliknar ett varningsljud som råttor själva skapar genom att gnissla tänder och toppvärdena överstiger 100 dB på en meters avstånd. Tekniken bygger på flera års forskning inom bioakustik och ljuddesign, där ljudsignaler modelleras för att skapa specifika reaktioner och effekter.

– Det handlar om att lura hjärnan att tro att något farligt närmar sig, utan att det faktiskt sker. Till skillnad från enklare elektroniska avskräckare, som djur ofta vänjer sig vid, är dessa signaler designade för att skapa en reflexmässig reaktion, säger Örjan Johansson.

Forskningsstudien med designade ljudsignaler på råttor är ett samarbete mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Studien är en del av en större forskningssatsning mot bioakustik där forskarna studerar hur olika djurarter reagerar på ljud. Forskargruppen har även sett tidiga resultat på reflexmässigt flyktbeteende hos myggor och marina däggdjur som säl, när de utsätts för artspecifikt designade ljudsignaler.

– Vi ser lovande resultat hos flera arter, men råttor är de första djuren där vi kan visa vetenskapligt validerad effekt i praktiska tester. Vi arbetar nu vidare med att kartlägga exakt hur ljudsignalerna ska alstras effektivt och designas i relation till olika arters perception, säger Örjan Johansson.