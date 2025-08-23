Universitet rasar mot medborgarskapsprov: "Ett rent politiskt uppdrag"

Stockholms universitet har tillsammans med Göteborgs universitet fått i uppdrag att ta fram delprov i svenska och samhällskunskap för invandrare som vill ha svenskt medborgarskap.

Rektor Hans Adolfsson anser dock att uppdraget saknar koppling till lärosätenas kärnverksamhet.

– Att utforma ett medborgarskapsprov har ingen bäring på vår verksamhet, det är ett rent politiskt uppdrag som universiteten inte ska hålla på med, säger Adolfsson till Dagens Nyheter.

Han framhåller att gränsdragningar för medborgarskap inte är en fråga för universitet, till skillnad från exempelvis högskoleprovet som syftar till att sålla fram de mest lämpade för studier. Han menar också att uppdraget strider mot principen om armlängds avstånd mellan staten och lärosätena.

Migrationsminister Johan Forssell (M) försvarar dock regeringens linje.

– Det är regeringen som styr landet och våra universitet är statliga myndigheter som lyder under oss, säger han till DN.

Tidigare har universiteten i Stockholm och Göteborg protesterat mot tidsplanen. Lärosätena har 1,5 år på sig att utforma de första delproven, vilket de anser är för kort tid.