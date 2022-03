Bestialiskt tonläge bekymrar Ukrainas regering

– Vi får inte gå längre än Genèvekonventionen, som tillåter att man bekämpar fienden på slagfältet men som inte tillåter oss att håna krigsfångar, och ännu mindre att uppmana till hämnd på civila, barn och krigsfångar, säger Oleksiy Arestovich.

Förutom att det kan bryta mot krigets lagar så kan sådant leda till att Ukrainas rykte fläckas, enligt Arestovich, som är rådgivare åt president Zelenskyj.

Flera uttalanden i ukrainsk tv nyligen har väckt uppståndelse. I söndags sade doktorn Gennadiy Druzhenko i tv-kanalen Ukraina 24 att alla manliga ryska krigsfångar bör kastreras. Detta "eftersom de är kackerlackor och inte människor".

Tidigare i mars pratade Ukraina 24-programledaren Fakhrudin Sharafmal om att man måste döda ryska barn. Som stöd för detta argument citerade Sharafmal nazitoppen Adolf Eichmann.

I början av mars tillkännagav den ukrainska försvarsmakten på Facebook att man skulle börja avrätta ryska krigsfångar och att dessa skulle "slaktas som grisar". Inlägget redigerades senare och flera formuleringar doldes.

Ukrainian TV: "I gave instructions to my doctors. I have always been a great humanist & said that as soon as a person is injured, he is no longer an enemy, but a patient. But now, there's a very strict order to castrate all [Russian] men, b/c they are cockroaches, not people..." https://t.co/mhIGVOSxHr

— Nina Byzantina (@NinaByzantina) March 20, 2022