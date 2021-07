Biden pressar nätjättar censurera mera

– De dödar människor, sade Joe Biden när han fick frågan av en reporter om vad han har att säga till exempelvis Facebook när det gäller "desinformation om covid-19".

Den amerikanske presidenten fortsatte:

– Den enda pandemin vi har är bland ovaccinerade och de dödar människor.

Kritiken kommer trots att Facebook i början av året förbjöd alla uppgifter om att vaccin skulle kunna vara farliga eller inte fungera.

Vita husets pressekreterare Jen Psaki bekräftade på fredagen att regeringen har "regelbunden kontakt" med sociala medieplattformar för att diskutera "desinformation" och "skapa robusta strategier" för att blockera vissa användare. Hon avslöjade också att den amerikanska regeringen "flaggar" inlägg som är "problematiska" åt Facebook.

"Idiotrepublikaner"

En av dem som nu varnar för situationens allvar är Fox News programledare Tucker Carlson. Han går till hård attack mot republikaner som nu tjatar om "mänskliga rättigheter" på Kuba istället för att diskutera hotet mot yttrandefriheten i det egna landet.

– Jag är glad att du nämnde Kuba, för till och med idag ägnade idiotrepublikaner i kongressen hela dagen att prata om bristen på frihet på Kuba, sade Carlson till sin gäst, journalisten Glenn Greenwald, i sitt fredagsprogram där censuren diskuterades.

