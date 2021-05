BLM-aktivist fick sitta i George Floyd-juryn

Var Derek Chauvin, polismannen i George Floyd-målet, dömd redan på förhand av etablissemanget, media och mobben?

Den frågan har ställts upprepade gånger efter att en jury dömt polismannen Derek Chauvin för att ha orsakat den överdoserande Floyds död – trots att det är högst oklart vad Chauvin egentligen skulle ha gjort för fel i samband med det uppmärksammade gripandet i Minneapolis förra året.

Polismannen kan räkna med att sitta resten av sitt liv i fängelse.

En av jurymedlemmarna, den svarte BLM-aktivisten Brandon Mitchell, träder nu fram och uppmanar andra aktivister att göra jurytjänst för att skapa "förändring".

Vad Mitchells egen inställning i målet var stod klart på förhand. I augusti förra året poserade han på en bild iklädd en t-shirt med budskapen "BLM" och "Bort med era knän från våra nackar".

Trots det uppgav han i mars i år för rätten att han inte hade någon kännedom om det civilrättsliga målet som ledde till att George Floyds familj tilldelades närmare en kvarts miljard kronor i skadestånd. Två andra personer nekades att bli jurymedlemmar i målet mot Chauvin efter att ha medgett att de kände till processen.

I ett radioprogram säger Brandon Mitchell nu att fler borde försöka få en plats i juryn i uppmärksammade mål för att verka för samhällelig "förändring".

– Om vi vill se några förändringar så är det viktigt att vi använder oss av dessa vägar, går in i de här rummen, säger han.

Here’s the moment Juror #52 (Brandon Mitchell) from the Chauvin trial talks about jury duty as a means for societal change. pic.twitter.com/xewZitQXvq

— Janet (@janetburke27) May 2, 2021