"Blodbad" för Bud Light efter transkampanj

Dylan Mulvaney är en mediehyllad vuxen man som är känd för att klä ut sig till och agera som en sexårig flicka på Tiktok.

Flera storföretag har öst pengar över transvestiten, vars videoklipp på Tiktok kan ses av miljontals barn.

Bud Light valde att sponsra Mulvaney i en videokampanj och utnämna honom till "varumärkesambassadör". En specialutgåva av Bud Light togs dessutom fram för att fira Muvaneys "365 dagar som kvinna".

Kampanjen har väckt stor ilska i USA. Rockstjärnan Kid Rock valde exempelvis att visa sitt missnöje genom att skjuta sönder Bud Light-flaskor inför kameran.

Under helgen har försäljningen av Bud Light rasat på grund av konsumenternas bojkott, rapporterar Fox Business.

Enligt Anheuser-Busch, som producerar ölsorten, föll försäljningen av flaskprodukter med 30 procent under den senaste veckan, medan försäljningen av fatöl rasade med 50 procent.

Fox News har bland annat besökt den stora sportbaren Braintree Brewhouse i Massachusetts. Ägaren Alex Kesaris berättar att Bud Light vanligtvis säljer 25 gånger mer än de närmsta konkurrenterna Miller Lite och Coors Light. Men den här veckan valde åtta av tio Bud Light-kunder att beställa något annat. Och de 20 procent som ändå beställde Bud Light "använder inte sociala medier och hade ännu inte hört talas" om historien med Dylan Mulvaney, enligt Kesaris.

Dylan Mulvaney has become the new brand ambassador for Bud Light.



The beer brand even made a special edition Dylan Mulvaney Can celebrating his 365 days of girlhood.



(This is not April Fools, it’s actually real)



#dylanmulvaney #trans #transgender pic.twitter.com/xuu87WxrvZ

— Oli London (@OliLondonTV) April 1, 2023