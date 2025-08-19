Serbiens president: "Inom några dagar börjar de döda folk på gatorna"

– De har gjort allt annat – det enda som återstår är att börja döda, sade Vučić vid en presskonferens på söndagen.

Han fortsatte:

– Jag överdriver inte, det är bara en tidsfråga. Det är bokstavligen bara dagar innan de börjar döda folk på gatorna.

Oroligheterna startade efter att taket på järnvägsstationen i Novi Sad rasade den 1 november i fjol. Sexton människor miste livet och olyckan har sedan dess utlöst en landsomfattande proteströrelse.

I Belgrad, Novi Sad och Valjevo har det de senaste dagarna skett våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter, poliser och anhängare till regeringspartiet SNS. Ett SNS-kontor har satts i brand.

BREAKING: Massive anti-government protests in Belgrade tonight!



For several months now, Aleksandar Vučić's regime has been refusing the protesters' main demand - to call new elections.

Presidenten beskriver våldet som ett uttryck för svaghet och lovar att straffa dem han kallar upploppsmakare.

– Vi kommer att stå emot yttre påtryckningar och vi kommer att segra, säger han.

Regeringen hävdar att demonstranternas krav redan har uppfyllts, bland annat ansvar för de skyldiga, insyn i renoveringen av stationen samt ökade anslag till högre utbildning. Sexton personer står åtalade för vårdslöshet och åklagare utreder misstänkt korruption i bygget.

Flera tunga politiker har redan avgått efter tragedin. Byggnadsminister Goran Vesic lämnade sin post, liksom Novi Sads borgmästare Milan Djuric och premiärminister Milos Vucevic i januari. En ny regering valdes av parlamentet den 16 april.