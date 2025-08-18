Lo, 28, har bytt kön två gånger

Baptist bytte juridiskt kön vid 18 års ålder och fick kontakt med Könsdysforimottagningen i Skåne.

Men efter fem år med hormonbehandling började tvivlen växa och för ett och ett halvt år sedan avslutade han behandlingen.

Han identifierar sig åter som man – samtidigt som han uppger att han fortfarande önskar att han hade fötts som kvinna.

– Jag började känna mig som ett mellanting mellan man och kvinna och det gjorde mig allt mer obekväm. Jag orkade inte kämpa mer, säger Lo Baptist till SVT Nyheter Skåne.

Studien i Region Skåne ska pågå i fyra år med målet att ta fram konkreta rekommendationer för att förbättra vården. Enligt Baptist behöver primärvården ta större ansvar för personer i identitetskris, i stället för att lägga för mycket på specialistvården.

– Min upplevelse är snarare att primärvården brister i att fånga upp personer som befinner sig i identitetskris och därför överlåter för mycket ansvar till transvården.