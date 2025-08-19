© Polisen/Listz3
 

Risbergska öppnar igen – elever och lärare vägrar återvända

Publicerad 18 augusti 2025 kl 07.51

Inrikes. När terminen nu startar på nytt får elever på Risbergska gymnasiet i Örebro möjlighet att fortsätta undervisningen i andra lokaler. Men många – både elever och lärare – vägrar återvända efter skolskjutningen i februari, då tio personer mördades och sex skadades.

En av eleverna som drivit frågan är Spela Majeric.

– Om det finns möjligheter, om det finns resurser, varför inte? Varför ska människor behöva gå igenom någonting hemskt igen? För vems skull? säger hon till Sveriges Radio.

Efter attacken den 4 februari, då Rickard Andersson öppnade eld på skolan och sedan tog sitt eget liv, var det många elever som inte klarade av att återvända till lokalerna.

Inför sommaren var det runt 40 som fick undervisning på annan plats. Den möjligheten förlängs nu till årsskiftet.

Mokhtar Bennis, gymnasie- och vuxenutbildningschef i Örebro kommun, uppger att det ska vara enkelt för elever som vill ha undervisning i andra lokaler.

– Eftersom vi bedömer att behovet inte kommer vara så stort tänker vi att det räcker med att man anmäler sitt intresse till rektorn som kommer att bedöma det, säger han.

Flera lärare vägrar också återvända till Risbergska. Enligt Bennis hanteras de fallen individuellt.

– Vi ska försöka hjälpa alla för att de ska komma tillbaka, säger han.

