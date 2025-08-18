Norska kronprinsessans son åtalas för fyra våldtäkter

Enligt åtalet rör våldtäktsanklagelserna fyra händelser: på Skaugum 2018, i Lofoten 2023, samt i Oslo (Skillebekk i mars 2024 och Tøyen i november 2024).

I tre av fallen uppges frivilligt samlag ha föregått övergreppen. I samtliga fall ska handlingar ha skett när kvinnorna sov. I tre fall uppges kvinnors underliv ha filmats – i det fjärde ska han ha filmat sig själv under handlingarna.

Åklagarsidan uppger att utredningen omfattat flera hundra tusen mediefiler och att filmerna, tillsammans med målsägandenas berättelser, blir centrala bevis, rapporterar VG.

Høiby åtalas också för att ha misshandlat ex-sambon Nora Haukland, flera fall av våld, ofredanden, skadegörelse och överträdelser av kontaktförbud mot en annan sambo samt för att ha filmat ett flertal kvinnors underliv utan deras vetskap. Åtalet innehåller dessutom bland annat dödshot, förgripelse mot polisman och trafikbrott. Villkoren för häktning anses dock inte uppfyllda.

– Denna sak har ett stort allvar. Våldtäkt och våld i nära relationer är mycket allvarliga handlingar som kan sätta varaktiga spår och förstöra liv, säger statsåklagare Sturla Henriksbø.

– Att Marius Borg Høiby är en del av kungafamiljen ska självklart inte göra att han blir behandlad mildare eller strängare än andra. Vem han är släkt med får självklart betydelse för medieintresset, men ska inte ha betydelse för åtalsfrågan och eventuell påföljd.

Föravararen Linn Slinning Vassbotn påminner om rättsläget:

– Ett åtalsbeslut är ingen dom, så han är inte dömd ännu.

Norska kungahuset avstår från kommentarer och hänvisar till att saken nu ska prövas i domstol.