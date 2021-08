Bob Dylan stäms för sexuella övergrepp

Den idag 80-årige Dylan, vars verkliga namn är Robert Zimmerman, är sist i raden av mäktiga män som stäms för påstådda sexövergrepp efter feministkampanjen Metoo.

Enligt stämningsansökan ska musikern – som skrivit låtar som såsom The Times They Are a-Changin' – ha sexutnyttjat en då 12-årig flicka som bara identifieras som "J.C." i domstolshandlingarna. Händelsen ska ha pågått under sex veckor mellan april och maj 1965, enligt stämningsansökan.

Enligt USA Today gör kvinnan gällande att Dylan "utnyttjade sin status som musiker" för att få den underåriga flickan att ta droger och använda alkohol.

En talesperson för Dylan säger till USA Today att anklagelserna är 56 år gamla och helt påhittade.