Poliser utreds efter mordet på Henry Nowak

Poliserna larmades till platsen i Southampton där Nowak låg döende efter att ha knivhuggits den 3 december 2025.

Enligt den brittiska polistillsynsmyndigheten IOPC sade han till poliserna att han inte kunde andas och att han hade blivit knivhuggen.

I stället greps och handfängslades 18-åringen efter att mördaren, sikhen Vickrum Digwa, falskanklagat honom för en "rasistisk" attack.

– I can't breathe, hörs Nowak säga i en videoinspelning från polisens kroppskameror.

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: "I've been stabbed"



Officer: "I don't think you have mate"



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IOPC utreder nu om poliserna misslyckades med att inse att Nowak behövde akut vård, om de borde ha agerat på hans uppgifter om knivhuggningen – och varför han greps i stället för att få första hjälpen.

En av poliserna granskas också för att ha avfärdat 18-åringens uppgift om att han hade blivit knivhuggen.

"Som ett resultat kommer två poliser nu att bli föremål för utredningar om grova tjänsteförseelser", uppger Derrick Campbell, ansvarig chef vid IOPC, enligt The Independent.

Han uppger att händelsen kan ha skadat förtroendet för polisen allvarligt.

"Det finns tydliga belägg för att allmänhetens förtroende för poliskåren kan ha skadats allvarligt av den här händelsen."

IOPC granskar även om ras eller religion spelade in i polisernas agerande. Utredarna tittar bland annat på om besluten "påverkades av antaganden eller fördomar kopplade till samhällsspänningar vid tidpunkten".

Gärningsmannen Vickrum Digwa dömdes i maj dömdes till livstids fängelse för mordet.

Fallet har väckt stor vrede i Storbritannien, där polisen i Hampshire anklagats för att inte ha lyssnat på Nowak eftersom han var vit.

Henry Nowaks far Mark Nowak har tidigare riktat hård kritik mot hur sonen behandlades jämfört med mördaren.

– Hans mördare fick ett anständigt bemötande. Han blev trodd. Han sattes inte i handfängsel när han greps. Han sattes inte i handfängsel när han transporterades till polisstationen. Såvitt vi förstår sattes han aldrig i handfängsel alls.

Enligt fadern fick Digwa även välja mat i köket medan han var gripen för mordet.

– Kontrasten är outhärdlig.