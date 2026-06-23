Ebba Busch: "Inte i min värld" att Åkesson blir integrationsminister

Det är i en intervju med Svenska Dagbladet som Ebba Busch reagerar med kraft på idén att Jimmie Åkesson skulle få posten som integrationsminister i en framtida Tidöregering.

– Den diskussionen har vi inte tagit. Och att då få höra att SD är givna som integrationsminister? Nej, inte i min värld. Vi har inte lovat ut några ministerposter, säger Ebba Busch.

I intervjun beskriver Busch också bekymmer hon nu har fått över att invandringspolitiken under Tidöregeringen kan ha blivit för hård. Invandrarna måste kunna "bli fullt ut en del av samhällsgemenskapen", enligt KD-ledaren.

– I stället för att vi bygger ännu mer utanförskap, för att vi hela tiden talar om invandrare som att alla ska ut, säger Ebba Busch till SvD.

Hon förklarar att "städningen i migrationen" har varit nödvändig, men att det är "helt uppenbart att den har genererat andra problem".

– Vi har nästan 20 procent av befolkningen som är utlandsfödda, och alldeles för många av dem undrar om det finns en plats för mig i Sverige på riktigt, säger Ebba Busch till SvD.

"Hej, vill du utvisa mig?"

Under sitt tal i Almedalen på tisdagen berättade berättade Ebba Busch om ett påstått möte med en invandrarpojke.

– För några månader sedan passerade jag några killar. De stod utanför en skola. Stämningen var stissig. Vi hälsade glatt på varandra i förbifarten. Men när jag precis hade passerat klungan ropade en av killarna en fråga efter mig: "Hej! Vill du utvisa mig?", sade hon.

Ebba Busch fortsatte:

– Frågan har dröjt sig kvar hos mig. När en ung kille i Sverige tror att det första jag tänker om honom är att han ska ut – då är det tydligt att Sverigebygget inte är klart – vi har inte nått hela vägen fram, fortsätter hon.

Angrep Åkessons frånvaro

Det är inte första gången Ebba Busch går till verbal attack mot Åkesson. KD-ledaren Ebba Busch anmärkte i april på politikerkollegans arbetsmoral i en annan intervju med Svenska Dagbladet.

– Jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar, sade Ebba Busch i SvD Utfrågningen.

Uttalandet väckte starka reaktioner inom Sverigedemokraterna. En källa beskrev det som "anmärkningsvärt illojalt" och kopplade ihop kritiken med antydningar om Åkessons tidigare sjukskrivning för sitt spelmissbruk.