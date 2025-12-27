© John Severns
 

Inte nyttigt mata bin med socker

Publicerad 27 december 2025 kl 16.15

Inrikes. Hur honungsbin utfodras under vintern kan påverka hur starka bisamhällena blir på våren. Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att bin som övervintrar på socker utvecklas svagare än bin som får behålla sin egen honung som vinterfoder.

I studien jämfördes bisamhällen som övervintrat på sin egen honung, på sockerlösning eller en blandning av båda. När våren kom följdes hur snabbt samhällena växte, hur mycket yngel de producerade och hur effektivt de började samla pollen.

Resultaten pekar tydligt på att bin som övervintrat på honung kom snabbare i gång på våren och byggde upp starkare samhällen. De producerade mer yngel och samlade mer pollen än bin som fått socker. Samhällen med blandad diet hamnade mellan dessa ytterligheter, medan de som utfodrats enbart med socker hade den svagaste utvecklingen.

Forskarna tolkar resultaten som att en ren sockerdiet kan innebära en näringsmässig belastning för bina, även om socker länge varit standard i biodlingen. Samtidigt betonas att mer forskning behövs innan säkra rekommendationer kan ges.

