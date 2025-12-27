Inte nyttigt mata bin med socker

I studien jämfördes bisamhällen som övervintrat på sin egen honung, på sockerlösning eller en blandning av båda. När våren kom följdes hur snabbt samhällena växte, hur mycket yngel de producerade och hur effektivt de började samla pollen.

Resultaten pekar tydligt på att bin som övervintrat på honung kom snabbare i gång på våren och byggde upp starkare samhällen. De producerade mer yngel och samlade mer pollen än bin som fått socker. Samhällen med blandad diet hamnade mellan dessa ytterligheter, medan de som utfodrats enbart med socker hade den svagaste utvecklingen.

Forskarna tolkar resultaten som att en ren sockerdiet kan innebära en näringsmässig belastning för bina, även om socker länge varit standard i biodlingen. Samtidigt betonas att mer forskning behövs innan säkra rekommendationer kan ges.