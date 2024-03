Fake news att Trump hotar med "blodbad" om han förlorar valet

"Trump hotar med 'blodbad' – om han förlorar valet", lyder en rubrik i Expressen som liknar ett mycket stort antal andra artiklar som publicerats i västerländska medier.

Bakgrunden är att Trump i ett tal varnat för "ett blodbad för hela landet".

Läsaren ges intrycket att han sagt detta som ett hot om politiskt våld vid en valförlust. Expressen citerar exempelvis James Singer, talesperson för president Joe Bidens kampanj, som uppger ha reagerat "direkt på det våldsamma budskapet i talet".

– Detta är vem Donald Trump är. En förlorare som får stryk med sju miljoner röster och i stället för att försöka nå en bredare publik satsar han ännu hårdare på hot om politiskt våld, säger Singer.

– Han vill ha ett nytt 6 januari, men det amerikanska folket kommer att ge honom en ny valförlust i november. De kommer att fortsätta avvisa hans extremism, förkärlek till våld och hans törst efter hämnd.

Lyssnar man kommentaren i dess kontext framgår det dock att Donald Trump inte alla hotade ställa till med något blodbad. Istället syftade han på att det riskerar att bli "ett blodbad" för bilindustrin med Joe Bidens politik, vilket är väldigt tydligt:

The media is lying about Donald Trump with this narrative about a “bloodbath” if he loses the election. He was very clearly talking about the car manufacturing industry—before and after he used the word.



You have to be extremely disingenuous to take what he’s saying out of… pic.twitter.com/qhctYGpi7K

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 17, 2024