Våldtagna 100-åringen
"Jag är sosse från Indien, så ibland tänker jag att SD har rätt", säger nämndemannen Pran Malhotra (till höger) efter domen mot Shakir Mahmoud Shakir (till vänster).

Nämndemannen: "Jag ville utvisa våldtäktsmannen – jag är trött på invandrare"

Publicerad 18 december 2025 kl 12.56

Lag & Rätt. Nyheten om att irakiern Shakir Mahmoud Shakir, 38, slipper utvisning efter att ha våldtagit en 100-åring i hemtjänsten har väckt hård kritik. Nu berättar en av nämndemännen att han ville utvisa Shakir – men att man efter samtal med rådmannen Mohamed Ali kom fram till att våldtäktsmannen skulle få stanna.
– Jag har trött på de här invandrare. Jag är själv invandrare. Jag föddes i Indien, säger nämndemannen Pran Malhotra till Riks.

Shakir Mahmoud Shakir dömdes i går till fängelse för våldtäkt mot en 100-årig kvinna inom hemtjänsten.

Samtidigt friades han från ytterligare ett åtal som gällde en mycket snarlik grov våldtäkt mot en helt annan, 94-årig kvinna.

Trots att åklagaren yrkade på utvisning blev det ingen sådan. Bakom domen står rådmannen Mohamed Ali och nämndemännen (politikerdomarna) Inger Grönberg (MP), Pran Malhotra (S) och Eva Svalling. Ingen av nämndemännen anmälde någon skiljaktig mening, utan ställde sig bakom linjen att utvisning vore "oproportionerligt".

I en intervju med Riks säger Malhotra ändå att han egentligen hade en annan ståndpunkt än sin officiella.

– Jag vill egentligen att han ska utvisas, säger han.

Malhotra uppger att frågan om utvisning diskuterades efter kontakt med rättens ordföranden, domaren Mohamed Ali, och att linjen sedan ändrades.

– Men då, det var i förra veckan, så sa han, ordföranden, att jag ska försöka ringa en gång till. För att han ska undersöka vad är det mer som man kan göra i det här fallet. Och då kom en dag, vi fick prata någon kort i morse. Och där ändrade ställningen från utvisning till fyra år, säger Malhotra till Riks.

På frågor om synen på kriminella invandrare uttrycker nämndemannen sig skarpt.

– De ska straffas hårt och bara tillbaka. Inget mer snack om det.

– Jag är sosse från Indien, så ibland tänker jag att SD har rätt. Det är mina åsikter, säger han till Riks.

Riks uppger att man har sökt rådmannen Mohamed Ali, som utnämndes av Tidöregeringen i juni i år.

