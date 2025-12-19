Kristersson om våldtagna 100-åringen: Hemskt och fruktansvärt

Irakiern Shakir Mahmoud Shakir, 38, dömdes till fyra års fängelse för våldtäkt på en 100-årig kvinna i hemtjänsten i Stockholm.

Åklagaren yrkade på tio års utvisning – men Södertörns tingsrätt valde en annan linje. Enligt domaren Mohamed Ali vore det "oproportionerligt" att utvisa Shakir eftersom han har en anknytning till Sverige.

Våldtäktsmannen friades samtidigt från misstankarna om en mycket snarlik våldtäkt mot en annan, 94-årig kvinna.

På sociala medier uttrycker statsminister Ulf Kristersson nu sin vrede över brottet.

"Jag tror många med mig reagerat på den fruktansvärda nyheten om en 100-åring som våldtogs på en plats där hon ska vara trygg och bli omhändertagen. Istället blev det en plats för ett fruktansvärt övergrepp. Jag blir arg och stärkt i min övertygelse om att vi måste få till en förändring", skriver han.

Kristersson kopplar frågan direkt till utvisning av utländska brottslingar.

"Är man inte svensk medborgare och utför sådana här hemska handlingar har man förbrukat sin rätt att vara i Sverige."

Statsministern pekar på kommande lagändringar och beskriver dem som de hårdaste i Norden.

"Nästa år kommer Sverige få den tuffaste lagstiftningen i hela Norden när det gäller att utvisa utländska medborgare som begår allvarliga brott."

Kristersson uppger också att regeringen driver på för förändringar i hur internationella konventioner tillämpas.

"Sverige är också drivande för att ändra tillämpningen av Europakonventionen så anknytning inte ska få spela denna roll."

Han fortsätter:

"Jag vill dock gå ännu längre och dessutom se över de delar i Flyktingkonventionen som försvårar utvisningar av flyktingar som begår brott."

Avslutningsvis slår statsministern fast att regeringens fokus ligger på brottsoffren.

"Detta daltande med grova brottslingar måste upphöra. Min regering kommer alltid att verka för att värna brottsoffren och deras upprättelse."

Samtidigt försvarar domaren Mohamed Ali beslutet att inte utvisa Shakir Mahmoud Shakir. Han säger att rätten gjort en samlad bedömning där anknytningen vägt tungt.

– Vi har gått igenom skälen för och emot utvisning. Å ena sidan brottet och straffvärdet, å andra sidan anknytningen till samhället. Vi har särskilt beaktat att han har bott här sedan han var ungdom och han har ett underårigt barn här i Sverige. Det är väldigt starka omständigheter, säger Mohamed Ali till Expressen.

– Är man missnöjd finns möjlighet att överklaga, tillägger han.

Shakir Mahmoud Shakir är sedan tidigare dömd för urkundsförfalskning och föregivande av allmän ställning. Tidigare i år fick han även körkortet indraget efter att ha kört med narkotika i blodet. Han har hela tiden nekat till våldtäktsanklagelserna och åklagaren har uppgett att domen sannolikt kommer att överklagas.