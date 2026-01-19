Berättade att han ville att våldtäktsmannen skulle utvisas – sparkas

Våldtagna 100-åringen
Inrikes. Nämndemannen Pran Malhotra tvingas lämna sitt uppdrag vid Södertörns tingsrätt. Bakgrunden är att han öppet ha kritiserat en uppmärksammad dom mot en hemtjänstman som våldtagit en 100-åring – och berättat om interna överläggningar bakom stängda dörrar.

Våldtagna 100-åringen

Bakgrunden är domen mot Shakir Mahmoud Shakir, som i december dömdes för att ha våldtagit en 100-årig kvinna i sitt arbete inom hemtjänsten i Stockholm.

Trots åklagarens yrkande blev det ingen utvisning, något som väckte starka reaktioner.

Kort efter domen ställde Pran Malhotra upp i en intervju i SD-kanalen Riks. Där sade han att han egentligen ville se utvisning av den dömde – men att han fick rätta sig efter de andra efter överläggningar med domaren Mohamed Ali.

– Jag vill egentligen att han ska utvisas, sa Malhotra i intervjun.

Han betonade vid flera tillfällen att han talade utifrån sin egen uppfattning.

– Jag är sosse från Indien, så ibland tänker jag att SD har rätt. Det är mina åsikter, sa han.

– Jag har trött på de här invandrare. Jag är själv invandrare. Jag föddes i Indien.

Pran Malhotra kom även med hårda omdömen om kriminella invandrare.

– De ska straffas hårt och bara tillbaka. Inget mer snack om det.

Han gick även in på vad som sagts under domstolens överläggningar och redogjorde för hur diskussionerna förts mellan domare och nämndemän.

Uttalandena ledde till att han stängdes av från tjänstgöring och polisanmäldes för misstänkt brott mot tystnadsplikten.

Till Expressen sade Malhotra efteråt:

– Det har varit turbulenta dagar, jag behöver tid att smälta det.

– Jag har sagt min personliga åsikt, att det här är hemskt.

Södertörns tingsrätt gör nu bedömningen att Malhotra brutit mot tystnadsplikten och dessutom visat att han inte förstått nämndemannens roll.

I beslutet om entledigande skriver rätten att han inte gjort skillnad mellan sitt uppdrag som domare och sina politiska åsikter, och att han därmed visat sig olämplig för uppdraget.

Malhotra förnekar att han brutit mot reglerna och anser att han uttalat sig som privatperson.

Pran Malhotra var nämndeman för Socialdemokraterna och har nu formellt skilts från uppdraget vid tingsrätten.

