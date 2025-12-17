Hemtjänstman våldtog 100-åring – slipper utvisning

Den dömde mannen, 38-årige Shakir Mahmoud Shakir, arbetade, trots att han tidigare var dömd för en rad brott, som vårdbiträde och hade i tjänsten tillgång till 100-åringens bostad.

Enligt tingsrätten utnyttjade han hennes höga ålder, dåliga hälsa och beroendeställning när han genomförde övergreppet under ett hembesök i oktober 2025.

Domstolen slår fast att mannen förde in fingrar eller föremål i kvinnans underliv trots att hon tydligt sade ifrån och bad honom att sluta.

Åklagaren hade yrkat på att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt, men tingsrätten anser att händelseförloppet, trots sin allvarliga karaktär, inte når upp till den nivån. Övergreppet bedöms som våldtäkt av normalgraden.

Den 100-åriga kvinnan berättar att hon efter händelsen har mått dåligt och varit rädd och går aldrig ut i mörkret.

– Jag vill bara fly det hemska, sade hon i förhör.

Mannen åtalades även för ett liknande övergrepp mot ytterligare en äldre kvinna vid ett annat hemtjänstbesök. Den kvinnan berättar att hon befann sig i badrummet när irakiern skulle hjälpa henne att sätta sig på toaletten. När hon vände sig om för att sätta sig på toaletten så "smällde det till" och hon svimmade av smärtan och förstod inte vad som hände.

– Jag tror att han stod bakom mig men jag är inte säker och har svårt att se. Det gjorde så jävla ont, så ont i underlivet och området omkring och allting blev svart. Jag trodde att han spräckte hela underlivet, sade den kvinnan.

För den våldtäkten frias irakiern, eftersom Södertörns tingsrätt anser att det inte gick att utesluta alternativa gärningsmän eller fastställa tidpunkten för gärningen med tillräcklig säkerhet.

Påföljden för den fällande delen bestäms till fängelse i fyra år. Tingsrätten framhåller som försvårande omständighet att våldtäkten begicks i tjänsten och innebar ett grovt missbruk av både arbetsgivarens och den utsatta kvinnans förtroende.

Den 100-åriga kvinnan tillerkänns 220.000 kronor i skadestånd, varav huvuddelen avser kränkningsersättning. Mannen ska även betala avgift till Brottsofferfonden.

"Oproportionerligt" med utvisning

Trots att straffvärdet ligger på över fyra års fängelse och trots att åklagaren begärt utvisning i tio år avslår tingsrätten yrkandet – med hänvisning till irakierns "starka" anknytning till Sverige. Domstolen lyfter fram att Shakir Mahmoud Shakir kom till landet som tonåring, har bott här större delen av sitt liv, talar "flytande svenska" och har en minderårig dotter som är svensk medborgare och som han haft "regelbunden" kontakt med.

Södertörns tingsrätt slår fast att det finns "starka skäl som talar både för och emot en utvisning".

Shakir Mahmoud Shakir förekommer under i sju avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 2021 för bland annat brukande av falsk urkund till villkorlig dom med dagsböter, och så sent som i våras till böter för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Men en utvisning skulle enligt domstolens bedömning vara oproportionerlig – även med hänsyn till våldtäktens allvar. Den 38-årige irakiern blir därför kvar i häkte i väntan på att fängelsestraffet ska verkställas, men får efter avtjänat straff stanna i Sverige.

"Shakir Mahmoud Shakir har bott i Sverige under större delen av sitt liv under förhållandevis ordnade förhållanden. Den brottslighet som han nu döms för är av allvarligt slag. Han har på grund av nu aktuellt brott blivit avstängd och kan ev. förväntas förlora sitt arbete. Förutsättningarna för utvisning av brott har i och för sig utvidgats men en utvisning skulle med hänsyn till omständigheterna i detta fall vara oproportionerlig enligt tingsrätten med beaktande av kraven i 2 och 6 §§ (jfr NJA 2025 s. 343 I och NJA 2019 s. 316). Det saknas alltså tillräckliga skäl för att utvisning ska ske. Talan om detta ska därför avslås", lyder domen.

Domen har undertecknats av rådmannen Mohamed Ali samt nämndemän. Nämndemännen, det vill säga politikerdomarna, var Inger Grönberg (MP), Pran Malhotra (S) och Eva Svalling.