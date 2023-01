Invandrarkaos på tyskt nyår skylls på "högerextremister"

Flera tyska städer förvandlades till rena krigszoner under nyårsnatten. Stora grupper av män drog runt och sköt raketer mot människor, tände eld på fordon och bostadshus och angrep polisen.

Något som har väckt särskilt starka känslor är att även utryckningsfordon attackerades – ett fenomen som i Sverige är välkänt sedan länge.

I Kreuzberg i Berlin sattes exempelvis barrikader i brand, och när brandmän anlände för att släcka elden attackerades de av 200 maskerade män. I gettot Neukölln sköt 50 gärningsmän raketer mot räddningstjänsten.

Många av händelserna filmades och klippen sprids på sociala medier.

I en video syns exempelvis en grupp invandrare när de attackerar en ambulans och slungar föremål in genom fordonets öppna bakdörrar.

Berlin-Neukölln New Year’s Eve. If you import Kalkutta you don’t help Kalkutta, you will become Kalkutta. @NancyFaeser you are responsible pic.twitter.com/roLNVwdyaO

— Hans Gutermann (@HausPirna) January 2, 2023