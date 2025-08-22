Ingen i äldreboendets personal pratade svenska: "Ovärdigt"

En ambulanssjuksköterska beskriver i en avvikelserapport hur kommunikationen var nästintill omöjlig.

De åkte till äldreboendet för att hämta en dement patient med misstänkt blodförgiftning – men kunde inte kommunicera med personalen, som inte var svensktalande och pratade på sitt eget språk sinsemellan. De "kunde inte framföra mer än några enkla ord på svenska till ambulanspersonalen".

”Detta är ovärdigt för de äldre”, skriver sjuksköterskan.

Sjuksköterskan berättar för TV4 Nyheterna att bristen på språkförståelse blev särskilt allvarlig då ambulanspersonalen saknar journalsystem och är beroende av personalens uppgifter om patientens tillstånd.

– Det här är generellt ett väldigt vanligt förekommande problem, tyvärr. Men den här gången var det extremt och väldigt frustrerande, säger sjuksköterskan.

Ambulanspersonalen fick inte svar på grundläggande frågor om patienten, och personalen svarade endast med korta uttryck som ”vet inte”.

”Dessa två människor ansvarar alltså för en fullsatt avdelning med gamla, sköra och svensktalande individer. Detta är ovärdigt för de äldre, där ingen i personalen kan förstå vad den äldres enkla önskemål är”, står det i rapporten.

Äldreminister Anna Tenje (M) kallar händelsen ”förskräcklig” och pekar på att regeringen arbetar för att få på plats språkkrav inom äldreomsorgen.

”Att det inte fanns en enda i personalen som kunde kommunicera på svenska är förskräckligt. I det här fallet riskerade det dessutom en äldres liv. Det är inte värdigt svensk äldreomsorg”, skriver ministern i ett uttalande.