© Wallpaperflare/Region Stockholm
 

Ingen i äldreboendets personal pratade svenska: "Ovärdigt"

Publicerad 22 augusti 2025 kl 07.37

Inrikes. När ambulanspersonal ryckte ut till ett äldreboende i Västerås möttes de av personal som inte kunde tala svenska. En dement patient med misstänkt blodförgiftning fick vårdas under svår språkförbistring. Händelsen är "förskräcklig", säger äldreminister Anna Tenje (M) till TV4 Nyheterna.

Dela artikeln

En ambulanssjuksköterska beskriver i en avvikelserapport hur kommunikationen var nästintill omöjlig.

De åkte till äldreboendet för att hämta en dement patient med misstänkt blodförgiftning – men kunde inte kommunicera med personalen, som inte var svensktalande och pratade på sitt eget språk sinsemellan. De "kunde inte framföra mer än några enkla ord på svenska till ambulanspersonalen".

”Detta är ovärdigt för de äldre”, skriver sjuksköterskan.

Sjuksköterskan berättar för TV4 Nyheterna att bristen på språkförståelse blev särskilt allvarlig då ambulanspersonalen saknar journalsystem och är beroende av personalens uppgifter om patientens tillstånd.

– Det här är generellt ett väldigt vanligt förekommande problem, tyvärr. Men den här gången var det extremt och väldigt frustrerande, säger sjuksköterskan.

Ambulanspersonalen fick inte svar på grundläggande frågor om patienten, och personalen svarade endast med korta uttryck som ”vet inte”.

”Dessa två människor ansvarar alltså för en fullsatt avdelning med gamla, sköra och svensktalande individer. Detta är ovärdigt för de äldre, där ingen i personalen kan förstå vad den äldres enkla önskemål är”, står det i rapporten.

Äldreminister Anna Tenje (M) kallar händelsen ”förskräcklig” och pekar på att regeringen arbetar för att få på plats språkkrav inom äldreomsorgen.

”Att det inte fanns en enda i personalen som kunde kommunicera på svenska är förskräckligt. I det här fallet riskerade det dessutom en äldres liv. Det är inte värdigt svensk äldreomsorg”, skriver ministern i ett uttalande.

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.