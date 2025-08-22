Här dyker högertrollet upp i rätten – som judisk transvestit

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.