Ny svensk kärnkraft – "för första gången på 50 år"

På torsdagen höll statsminister Ulf Kristersson (M) och övriga Tidöpartiledare en pressträff vid Ringhals.

Bakgrunden är Vattenfalls besked att man kommer att bygga nya så kallade SMR-reaktorer.

– I dag tas ett stort kliv mot mer fossilfri energiproduktion i Sverige, sade Ulf Kristersson enligt Aftonbladet.

– För första gången på 50 år kommer det att byggas svensk kärnkraft, konstaterade han också.

Vattenfalls vd Anna Borg uppger att bolaget tittat på 75 olika leverantörer och nu går vidare med två: amerikanska GE Vernova och brittiska Rolls-Royce. De mindre reaktorerna ska placeras intill de befintliga Ringhals 3 och 4.

– Det är en trång site. Att reaktorerna är mindre och byggs i serier sänker kostnader. Att bygga storskaliga reaktorer hade inneburit stora risker här, säger hon.

Regeringen understryker att staten kommer att gå in som investerare och att industrin också visat intresse. Ebba Busch (KD) kallade beskedet ”ett startskott för något större”, medan Simona Mohamsson (L) talade om ett historiskt beslut.

Jimmie Åkesson (SD) beskrev dagen som slutet på årtionden av energipolitiska konflikter.

– Det ska byggas ny kärnkraft i Sverige och det kommer att ske i närtid, säger han.