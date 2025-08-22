Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

Bianca Ingrossos misstänkta stalker föddes 1986 i Irans huvudstad Teheran. Han hette ursrungligen Ramin Soltani, men bytte för några år sedan namn till Fabian Ramin Sköldhamn.

Rättegången mot 38-åringen inleddes förra veckan. I förundersökningen framgår att han under flera månader skrivit hundratals meddelanden till Bianca Ingrosso, sökt upp henne utanför hennes bostad, på kontoret och även vid Grand Hotel.

Han har varvat kärleksförklaringar med hot och så kallade ”straff”.

Sköldhamn förekommer på 17 punkter i belastningsregistret, bland annat för grovt rattfylleri, våld mot tjänsteman, relationsvåld och olaga förföljelse. År 2011 dömdes han för att ha misshandlat en kvinna genom att slå, sparka och dunka hennes huvud i golvet.

Han kom till Sverige tillsammans med sin mamma som barn efter att pappan redan flyttat hit från Iran. Redan som liten placerades han och ett syskon i familjehem på grund av pappans våldsamhet.

När mamman senare försökte gömma sig med stöd av kvinnojouren spårade pappan upp henne och knivhögg henne med ursinnigt våld på en barnavårdscentral i en Stockholmsförort.

Vittnen berättade om ett "djävulskt skrik" från väntrummet hur mannen högg in kniven i örat på kvinnan, varpå hon blev tyst och det "forsade mycket blod".

”Gärningen utfördes med stor intensitet och avsevärd grymhet i egna små barns närvaro”, skrev rätten i sin dom.

Mamman vårdades i över en månad på Karolinska sjukhuset men dog av skadorna. Pappan dömdes till livstids fängelse som han avtjänade på Kumla, och dog i fängelset 2024.

Familjehemsmamman har berättat att pojken efter mordet blev mer ”klängig” och rädd för sin pappa. En psykolog konstaterade i ett utlåtande att han kunde förväntas ”falla tillbaka i hat och misstro” och få sin sociala anpassningsförmåga allvarligt störd.