© FT BILD/ARKIV
 

Kallade polis "bög" – utreds för förolämpning

Publicerad 7 augusti 2025 kl 11.30

Lag & Rätt. Under den första månaden med den nya lagen mot förolämpning av tjänsteman registrerades över 170 polisanmälningar. Flest har gjorts i polisregion Väst – över 50, varav hälften från poliser, rapporterar P4 Sjuhärad.

Dela artikeln

Ett av de första ärendena enligt den nya lagen rör en polis och två ordningsvakter i Borås som uppger att de blivit kallade bland annat "bög" och "hora". Det uppger kammaråklagare Rebecka Nordlund.

Per Torstensson, förundersökningsledare vid områdespolisen i Borås, säger till P4 Sjuhärad att han själv är van vid att bli utsatt för liknande glåpord i tjänsten.

– Att någon kastar ut sig något i affekt får vi nog tåla. Men när man medvetet står och förnedrar polisen just för att få polisen att känna sig obekväm är det en helt annan femma. Och det kommer vi att kunna rapportera nu, säger han till P4 Sjuhärad.

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Svenska astronomer: Vi har hittat mystiska radiosignalernas källa

Regelbundna "meddelandena" från yttre rymden har gäckat forskarna i åratal. Spektakulära upptäckten.0 Plus

Vägrade SFI – blir av med socialbidraget efter 10 år

Mamman struntade i att lära sig svenska. Nu godkänner förvaltningsrätten kommunens beslut att dra in bidraget.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sandviken påstods tjäna miljarder på invandringen – pekas nu ut som "nya Rinkeby"

Tio år efter DN-scoopet. Halva Sandviken är idag ett utanförskapsområde som "vita svenskar undviker".0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.