Kallade polis "bög" – utreds för förolämpning

Ett av de första ärendena enligt den nya lagen rör en polis och två ordningsvakter i Borås som uppger att de blivit kallade bland annat "bög" och "hora". Det uppger kammaråklagare Rebecka Nordlund.

Per Torstensson, förundersökningsledare vid områdespolisen i Borås, säger till P4 Sjuhärad att han själv är van vid att bli utsatt för liknande glåpord i tjänsten.

– Att någon kastar ut sig något i affekt får vi nog tåla. Men när man medvetet står och förnedrar polisen just för att få polisen att känna sig obekväm är det en helt annan femma. Och det kommer vi att kunna rapportera nu, säger han till P4 Sjuhärad.