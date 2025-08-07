© FT BILD/ARKIV
 

Inflationen stiger igen: "Kalldusch"

Publicerad 7 augusti 2025 kl 09.14

Ekonomi. Inflationen fortsätter att öka och uppgick i juli till 3,0 procent enligt KPIF-måttet, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning från juni då inflationen låg på 2,8 procent.

Dela artikeln

KPIF, som mäter inflation utan att räkna in hushållens räntekostnader, används av Riksbanken som ett centralt inflationsmått.

Den nya siffran hamnar strax under analytikernas genomsnittliga prognos på 3,1 procent.

"Sommarens inflationssiffror har varit något av en kalldusch för såväl Riksbanken som för de svenska hushållen. Det här var det sista som ekonomin behövde i nuvarande läge", skriver Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar till TT.

Inflationen enligt det bredare KPI-måttet – som inkluderar räntekostnader – låg på endast 0,8 procent i årstakt. Samtidigt uppgick KPIF exklusive energi till 3,1 procent.

Riksbankens mål för KPIF-inflationen är 2,0 procent.

Vägrade SFI – blir av med socialbidraget efter 10 år

Mamman struntade i att lära sig svenska. Nu godkänner förvaltningsrätten kommunens beslut att dra in bidraget.0 Plus

VIDEO: Romernas bajskrig – mitt i Stockholm

Varning för starka bilder! Ena kvinnan går till attack – men offret ger tillbaka med samma mynt.0 Plus

Ny apparat bromsar åldrandet – genom att kittla örat

Som magi – spektakulära upptäckten. Så fungerar den mycket enkla och smärtfria terapin.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Migrationsforskare: "Man kan knappast tala om ett paradigmskifte"

Minskad invandring bara i marginalerna. Och det är oklart om Tidögänget ens kan ta på sig äran för det lilla, konstaterar forskaren Henrik Malm Lindberg.0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.