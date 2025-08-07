Inflationen stiger igen: "Kalldusch"

KPIF, som mäter inflation utan att räkna in hushållens räntekostnader, används av Riksbanken som ett centralt inflationsmått.

Den nya siffran hamnar strax under analytikernas genomsnittliga prognos på 3,1 procent.

"Sommarens inflationssiffror har varit något av en kalldusch för såväl Riksbanken som för de svenska hushållen. Det här var det sista som ekonomin behövde i nuvarande läge", skriver Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar till TT.

Inflationen enligt det bredare KPI-måttet – som inkluderar räntekostnader – låg på endast 0,8 procent i årstakt. Samtidigt uppgick KPIF exklusive energi till 3,1 procent.

Riksbankens mål för KPIF-inflationen är 2,0 procent.