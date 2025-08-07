Allahu akbar-"svensk" skjuten av tysk polis

Vid 15.30-tiden på onsdagen gick mannen in i en köttbutik där han tog en kniv och rusade ut på gatan.

Där attackerade han en 32-årig man samtidigt som han enligt vittnesuppgifter skrek "Allahu Akbar", rapporterar Bild.

Offret skadades lindrigt. Gärningsmannen sköts av polis på plats och skadades.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är mannen i 40-årsåldern, tunisisk medborgare och har bott i Sverige i flera år. Han är folkbokförd i Stockholmsområdet och har permanent uppehållstillstånd.

I Sverige har han tidigare dömts för bland annat narkotikabrott och dopningsbrott.

Tysk polis utreder nu händelsen som ett misstänkt terrorbrott.