© VIta huset/dflorian1980
 

Vita huset ska straffa banker som politiskt diskriminerar kunder

Publicerad 7 augusti 2025 kl 07.38

Ekonomi. USA:s president Donald Trump väntas inom kort underteckna en exekutiv order som gör det möjligt att bötfälla banker som avslutar kundrelationer av politiska skäl. Det rapporterar Reuters.

Dela artikeln

Enligt tidningen ska ordern uppmana tillsynsmyndigheter att undersöka om banker bryter mot konkurrenslagar, konsumentskydd eller lagen om lika möjligheter till krediter när de vägrar affärsrelationer med vissa grupper.

Åtgärden kommer efter att Trump i januari anklagade JPMorgan Chase och Bank of America för att ha nekat konservativa kunder banktjänster – något båda bankerna har förnekat.

Enligt Trump har han själv utsatts av dessa banker, som tidigare avvisat hans insättningar.

– De diskriminerar totalt, tror jag, mig kanske ännu mer, men de diskriminerar många konservativa, säger han till CNBC i en intervju.

Ordern, som kan undertecknas redan denna vecka, ger även myndigheter rätt att utfärda böter, tvinga fram uppgörelser eller vidta andra disciplinära åtgärder mot banker som anses bryta mot lagen.

Dessutom uppmanas tillsynsmyndigheterna att rensa bort interna riktlinjer som kan ha lett till att banker avslutat konton av ideologiska skäl, enligt Wall Street Journal.

Samtidigt beordras den statliga småföretagsmyndigheten (SBA) att granska de banker som förmedlar dess lån.

Kritiken mot Wall Street har vuxit bland republikaner, som anklagat bankerna för att ha ägnat sig åt "woke-kapitalism" genom att frysa ut vissa företag av politiska skäl.

Trumpadministrationen driver en bred reformagenda för att riva upp regleringar inom finanssektorn, däribland kapitalkrav, med motiveringen att det ska gynna tillväxt och innovation.

Här lurpassar Mohamad och Mohammed på flickan utanför toaletten

Slår till inne på Täby centrum. Därför får de stanna i Sverige resten av sina liv.0 Plus

VIDEO: Romernas bajskrig – mitt i Stockholm

Varning för starka bilder! Ena kvinnan går till attack – men offret ger tillbaka med samma mynt.0 Plus

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Migrationsforskare: "Man kan knappast tala om ett paradigmskifte"

Minskad invandring bara i marginalerna. Och det är oklart om Tidögänget ens kan ta på sig äran för det lilla, konstaterar forskaren Henrik Malm Lindberg.0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.