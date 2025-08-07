© Linkedin
Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och en israelisk företrädare när de skrev under avsiktsförklaringen.

Israel får miljoner av Sverige för att ta fram "framtidens mat"

Publicerad 7 augusti 2025 kl 12.22

Inrikes. Samtidigt som Tidöministrar fördömer Israels svältande av befolkningen i Gaza fortsätter svenska staten att finansiera samarbete med Israel kring "framtidens mat". Projektet drivs av myndigheten Vinnova – med stöd från regeringen – och har redan kostat skattebetalarna miljonbelopp, rapporterar Dagens ETC.

Vinnovas samarbete med Israel startade 2022 och omfattar bland annat så kallad foodtech, innovationer kring hållbara matsystem.

Samarbetet ingår i ett regeringsuppdrag och pågår trots att flera planerade aktiviteter i Israel skjutits upp efter att säkerhetsläget kraftigt försämrats.

Projektet har väckt växande kritik bland anställda på Vinnova.

– Vår personal har suttit i möten med kollegorna i Israel och diskuterat framtidens mat – samtidigt som det bara några mil bort pågår en aktiv svältkatastrof, säger en anonym medarbetare till Dagens ETC.

Ett annat vittne säger att samarbetet tagits upp fackligt och ifrågasätts som arbetsmiljöproblem.

Samtidigt finns svensk Vinnova-personal stationerad i Tel Aviv – trots att det sedan augusti 2024 råder reseavrådan till Israel. Kontoret ligger i den svenska ambassadens lokaler.

I ett av projekten, "The Connector", samarbetar Vinnova med Business Sweden och ambassaden. Över fem miljoner skattekronor har avsatts till satsningen, där ett syfte är att ta fram "framtidens mat" i samråd med israeliska aktörer.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har samtidigt sagt att Sverige ska agera för att EU fryser associeringsavtalet med Israel, och att landet måste pressas hårdare. Men det svensk-israeliska matsamarbetet ligger utanför EU och kan bara stoppas av regeringen själv.

