Hyresgästföreningen: Sveriges rikaste villaområden ska tvångsblandas först

Publicerad 7 augusti 2025 kl 13.29

Inrikes. S-närstående Hyresgästföreningen vill förtäta Sveriges dyraste villaområden med hyreshus och omvandla dem till mångkulturella så kallade blandade trädgårdsstäder. Planerna sammanfaller med Socialdemokraternas mål att "blanda befolkningen" genom att bygga bort segregationen.

Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen och konsultfirman Spacescape har just de mest eftertraktade villaområdena – som Djursholm (Stockholm), Långedrag (Göteborg) och Bellevue (Malmö) – störst ”utvecklingspotential”.

Dessa anses vara glest bebyggda, bilberoende och ha låg hållbarhet – trots att livskvaliteten är hög.

– Det är i våra mest eftertraktade villaområden vi både behöver och har möjlighet att bygga nytt, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Den borgerliga opinionsbildaren Per Gudmundson konstaterar i en gästkolumn i Göteborgs-Posten att Hyresgästföreningens förtätningsagenda i praktiken är ett stöd till Socialdemokraternas politik. HGF är formellt partipolitiskt oberoende men ingår i arbetarrörelsen och har konsekvent stöttat S i valrörelser.

Totalt föreslås det byggas 600.000 nya bostäder i 410 villaområden i 20 svenska tätorter, vilket motsvarar mer än halva miljonprogrammet. Enligt HGF-rapporten skulle Djursholm, Lidingö och Bromma i Stockholm kunna ge plats för nästan 290.000 bostäder. I Göteborg pekas Långedrag, Kärrdalen och Sävedalen ut, medan Bellevue toppar listan i Malmö.

Hyresgästföreningen konstaterar att villaområden med "ensidigt bostadsutbud i form av dyra och stora bostäder" är en orsak till den så kallade segregation. Lösningen är att bygga in flerfamiljshus även där.

Totalt riktar man in sig på 410 villaområden i totalt 20 svenska tätorter, som enligt föreningen ska rymma "sex gånger fler människor".

Socialdemokraternas partikongress slog i våras fast att Sverige ska byggas om genom blandning i "varje område". Kommunalrådet Jonas Attenius (S) betonade i samband med kongressen att "vi behöver blanda befolkningen".

