Hyresgästföreningen: Sveriges rikaste villaområden ska tvångsblandas först

Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen och konsultfirman Spacescape har just de mest eftertraktade villaområdena – som Djursholm (Stockholm), Långedrag (Göteborg) och Bellevue (Malmö) – störst ”utvecklingspotential”.

Dessa anses vara glest bebyggda, bilberoende och ha låg hållbarhet – trots att livskvaliteten är hög.

– Det är i våra mest eftertraktade villaområden vi både behöver och har möjlighet att bygga nytt, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Den borgerliga opinionsbildaren Per Gudmundson konstaterar i en gästkolumn i Göteborgs-Posten att Hyresgästföreningens förtätningsagenda i praktiken är ett stöd till Socialdemokraternas politik. HGF är formellt partipolitiskt oberoende men ingår i arbetarrörelsen och har konsekvent stöttat S i valrörelser.

Totalt föreslås det byggas 600.000 nya bostäder i 410 villaområden i 20 svenska tätorter, vilket motsvarar mer än halva miljonprogrammet. Enligt HGF-rapporten skulle Djursholm, Lidingö och Bromma i Stockholm kunna ge plats för nästan 290.000 bostäder. I Göteborg pekas Långedrag, Kärrdalen och Sävedalen ut, medan Bellevue toppar listan i Malmö.

Hyresgästföreningen konstaterar att villaområden med "ensidigt bostadsutbud i form av dyra och stora bostäder" är en orsak till den så kallade segregation. Lösningen är att bygga in flerfamiljshus även där.

Totalt riktar man in sig på 410 villaområden i totalt 20 svenska tätorter, som enligt föreningen ska rymma "sex gånger fler människor".

Socialdemokraternas partikongress slog i våras fast att Sverige ska byggas om genom blandning i "varje område". Kommunalrådet Jonas Attenius (S) betonade i samband med kongressen att "vi behöver blanda befolkningen".