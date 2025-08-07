Sandviken påstods tjäna miljarder på invandringen – pekas nu ut som "nya Rinkeby"

Det var 2014 som Dagens Nyheter hyllade Sandvikens kommun med rubriken: "Tjänar över en halv miljard på invandringen".

Scoopet baserades på en rapport från revisionsbolaget PWC, beställd av kommunen själv. Artikeln fick hård kritik och har blivit ett klassiskt exempel på hur svenska medier ljugit och vinklat för att få det att se ut som om invandringen varit en dundersuccé för Sverige.

Redan 2019 slog verkligheten tillbaka.

– Det är ansträngt, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström (S) till Expressen, då han räknade med ett budgetunderskott på 67 miljoner kronor.

År 2025 har utvecklingen förvärrats ytterligare. När listan över så kallade utanförskapsområden nyligen uppdaterades togs stora delar av Sandviken upp – bland annat hela centrum. Kommunen beskrivs nu enligt Arbetarbladet som det nya Rinkeby, och kameraövervakningen har byggts ut i rask takt.

Segregationsforskaren Emma Holmqvist vid Uppsala universitet säger till Arbetarbladet att en stor del av förfallet kan förklaras av "white flight" – det vill säga att svenskar flyr området.

– I studier under lång tid kan vi se att de med hög inkomst är delvis drivande i spiraler av segregation. De har en valmöjlighet till bostad som låginkomsttagare saknar. De kan flytta ifrån ett område med hyresrätter och negativ utveckling helt enkelt via köp av bostad.

Emma Holmqvist konstaterar att människor generellt vill bo bland likasinnade, och att invandrare i många fall gärna bor bland svenskar – men att det omvända inte gäller.

För att bryta segregationen krävs enligt henne en omfattande omfördelning av bostadsbeståndet i hela kommunen.