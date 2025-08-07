Här tvingas de hoppa från balkongen mot sin död

Händelsen är en del av det upptrappade våldet mellan druser och beduiner i Sweida-provinsen, och den nya jihadistregimen har ställt sig på beduinernas sida.

De tre männen, Moaz, Baraa och Osama, var i 25-årsåldern och ses på filmen föras in i en lägenhet av beväpnade män i militäruniform innan de drivs mot sin död.

– Allahu akbar, ropar soldaterna i samband med morden.

Deras kusin Dimah Albenny, som är bosatt i Sverige, säger till SVT att trion "dog för att de var druser".

– De kanske tänkte att de överlever om de hoppar men de blev skjutna ändå.

Bakgrunden är blodiga sammandrabbningar mellan druser och beduiner som bröt ut i mitten av juli. Syriens regering har skickat trupper till området.

Enligt det brittiskbaserade Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) har över 1.400 personer dödats hittills, varav drygt hälften är drusiska civila och stridande. En tillfällig vapenvila nåddes efter en vecka, men i söndags blossade nya strider upp där minst fyra personer dödades.

SVT har talat med Rami, en drusisk invånare i Sweida, som berättar att han och hans familj gömde sig i sin lägenhet i sju timmar under beskjutningen:

– Vi var knäpptysta. Vi vågade inte ens gå och hämta ett glas vatten, säger han.

– Dagen efter gick vi ut och jag såg döda kroppar överallt, jag såg min granne, hans fru och barn. Efter att vi tagit ut alla döda ur byggnaden, lämnade jag staden med min familj.

Flera videoklipp som Reuters verifierat visar hur druser förolämpas, tvingas raka av sig mustaschen – som bär kulturell och religiös betydelse – och i vissa fall avrättas.

Varning för starka bilder