Trots Tidöavtalet: L-minister vill stoppa höjt lönekrav för invandrare

Johan Britz hänvisar till kritik mot minskad invandring från det så kallade näringslivet och tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, som idag är ordförande för branschorganisationen Visita.

Enligt ministern har Moderaterna och Sverigedemokraterna har hamnat fel och blandat ihop ihop asyl- och arbetskraftsinvandring.

– Jag är rädd att Sverigedemokraterna har hamnat i en ideologisk låsning här, säger han till Dagens Nyheter.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen presenterade i juli en lista med hela 152 yrken som föreslås undantas kravet, främst lärare, byggarbetare och vårdpersonal.

Om höjningen ändå genomförs skulle dock ändå vissa yrkeskategorier som kockar och städare behöva tjäna 37.100 kronor för att få arbetstillstånd. Men Britz kallar systemet felkonstruerat.

– Därför tycker vi att det är dags att dra i handbromsen och inte gå vidare, säger han.

Regeringen har redan höjt golvet från 13.000–14.000 till 29.680 kronor (80 procent av medianlönen). Inför höstbudgeten inleds interna förhandlingar om att gå vidare enligt Tidöavtalet.

Johan Britz vill stanna vid nuvarande nivå och utvärdera, och säger att Liberalernas linje har kommunicerats till samarbetspartierna.

Formellt ligger huvudansvaret hos migrationsminister Johan Forssell (M), men frågan hanteras gemensamt av arbetsmarknads- och justitiedepartementet.

Johan Britz har fått snabbt stöd av familjen Bonniers affärstidning Dagens Industri, som också anser att det är hög tid för SD att även formellt släppa idén om att invandringen behöver minska.

"Att Sverigedemokraterna mot bättre vetande håller fast vid symbolpolitik är en sak. Partiet vill visa sina väljare att det minsann blir skillnad när de får inflytande. Men regeringen har inte råd att låta dem hållas. Det förstärker bilden som vissa gärna vill sätta av omfattningen på SD:s inflytande, och det är dessutom riktigt dålig politik", skriver tidningen i en ledarartikel.