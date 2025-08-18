Zelenskyj väntas få tufft möte med Trump i Vita huset

Sent på söndagskvällen delade Dmitriev ett inlägg som Trump publicerat på TruthSocial.

Där lade den amerikanske presidenten fram krav på Ukraina inför måndagens möte med europeiska ledare i Washington.

Trump skrev att kriget skulle kunna avslutas om Ukraina gick med på flera ryska villkor – bland annat att avstå från Krim, som Ryssland annekterade 2014, och att lova att aldrig gå med i Nato.

"Trump och hans team driver på för den verkliga lösningen. Låt problemlösning och fred segra under denna stora dag", skrev Dmitriev på X med hänvisning till måndagens samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En delegation av europeiska ledare reser till Washington tillsammans med Zelenskyj för att försöka stoppa fredsuppgörelsen. Men frågan är om det hjälper.

Volodymyr Zelenskyj väntas nämligen få ett tufft möte Donald Trump idag, enligt flera bedömare. Villkoren för en möjlig fredsuppgörelse är långt ifrån fördelaktiga för Kiev.

– Han har fått mycket tydligt besked av Trump att han måste acceptera att de områden som gått förlorade till största delen är förlorade på lång sikt, säger Robert English, chef för Central- och Östeuropastudier vid University of Southern California, till CNN.

English menar att alla illusioner om att återta Krim och stora delar av Donbas är över.

– Det finns bakom kulisserna en tydlig förståelse för att det är en bitter medicin Zelenskyj måste svälja. Nu gäller det att fokusera på säkerhetsgarantier för Ukraina framåt och göra dem robusta, säger han.

Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Friedrich Merz, Storbritanniens Keir Starmer och EU-kommissionens Ursula von der Leyen dyker samtidigt upp i ett gemensamt försök att stoppa fredsuppgörelsen i sista stund.

Om inte det går hoppas de europeiska politikerna kunna sätta in sina medborgare på att kriga direkt mot Ryssland, inom ramarna för olika "säkerhetsgarantier" för Ukraina som USA inte kommer behöva delta i.

Europeiska länder är redo att skicka 50.000 marktrupper till Ukraina för att "garantera landets säkerhet" i ett första steg. Det uppger nu säkerhetspolitiska källor för den finländska kvällstidningen Iltalehti.

English säger samtidigt till CNN att fokus i samtalen sannolikt blir att bygga långsiktiga säkerhetsarrangemang för Ukraina utan ett formellt Nato-medlemskap.

– Så länge de tillhandahåller trupper och löften om att komma Ukraina till undsättning, och USA bidrar med vapen, underrättelser och logistik – allt detta tillsammans, särskilt om det formas till ett avtal eller en traktat som kan förlängas på obestämd tid – då är det ganska nära ett Nato-liknande skydd. Och det ger Ukraina något man hittills saknat, säger English.

Samsynen mellan USA och Ryssland verkar dock vara ett faktum. Dmitriev, som delade Trumps inlägg, leder också Rysslands statliga investeringsfond. Han var i fredags en av flera ryska toppar som följde med Putin till Alaska för ett uppmärksammat möte med Trump.

Någon uppgörelse blev det inte då, men Vita huset beskrev samtalen som ett stort steg framåt.