Tobias Billström har redan plockat ut knappt två miljoner kronor i fallskärm – och har rätt till ytterligare åtta miljoner skattekronor. Inget tyder på att politikern har några planer på att avstå från något.

Billström får full fallskärm – trots stora intäkter som "föreläsare i geopolitisk guidance"

Publicerad 18 augusti 2025 kl 12.22

Inrikes. Bidragskritikern och tidigare utrikesministern Tobias Billström (M) plockar ut full avgångsersättning från staten på 156.000 kronor i månaden – samtidigt som han driver eget bolag och tar rejält betalt för föreläsningar. Han utnyttjar samma kryphål i lagen som Fredrik Reinfeldt, enligt Expressen.

Kort efter sin avgång i september förra året startade Billström konsultfirman Tobias Billström AB, där han erbjuder föredrag om geopolitik samt rådgivning i ledning och styrning.

En standardföreläsning kostar 75.000 kronor plus moms, enligt talarförmedlingen Athenas. Under andra kvartalet i år motsvarade bolagets momsunderlag intäkter på över 600.000 kronor, enligt Expressen.

Billström skriver själv på Linkedin om hur förfrågningarna strömmar in, och han nämner bland annat föreläsningar hos Ica, Fastighetsägarna och Wallenberg.

”What a week! Det finns veckor som bara flyger förbi därför att man har roligt när man jobbar och trivs med uppgiften. Efterfrågan på geopolitisk guidance är extra hög just nu givet världsläget och min tillvaro är full av förfrågningar för Tobias Billström AB”, skriver han.

Trots detta har Billström inte gjort några avräkningar på sin fallskärm. Förklaringen är att han inte tagit ut någon lön ur bolaget.

"Jag har haft ett omställningsår och har följt det regelverk som finns. Och det stämmer att jag har hållit ett antal föreläsningar även om min huvudsakliga uppgift har varit att skriva min bok. Eftersom mitt bolag är under uppbyggnad så har jag inte tagit ut någon lön, därmed har det inte varit aktuellt med avräkningar", skriver Billström i en kommentar till Expressen.

Upplägget påminner om partikollegan Fredrik Reinfeldts agerande efter att han lämnade politiken 2015, då även han tog ut full avgångsersättning trots miljonintäkter i sitt bolag.

I september kommer Billström ha hunnit kvittera ut närmare två miljoner kronor i statligt avgångsvederlag. Utöver detta har han rätt till ytterligare cirka åtta miljoner kronor genom riksdagens inkomstgaranti, enligt Dagens Nyheter.

Tobias Billström profilerade sig under politikerkarriären som en uttalad kritiker av vad han kallat ”bidragssamhället”. Inför valet 2018 formulerade politikern sig så här på X:

”Det stora problemet är att mängder av människor lever på bidrag i stället för att arbeta.”

