TILLFÄLLIGT: Jimmie Åkesson lyfte fram den minskande utdelningen av medborgarskap under sitt tal i Almedalen. Men kort därefter skenade antalet utdelningar igen.

Antalet utdelade medborgarskap skenar igen

Publicerad 17 augusti 2025 kl 19.13

Inrikes. Efter att utdelningen av nya medborgarskap i våras tillfälligt bromsades in i våras skjuter siffrorna åter i höjden, visar statistik som Nya Tider tagit del av.

Enligt färsk statistik från Migrationsverket delades 759 medborgarskap ut i juni – en ökning med 8.000 procent jämfört med maj.

Bakgrunden är de nya krav som infördes i april, där sökande måste infinna sig fysiskt hos Migrationsverket för att styrka sin identitet.

Under förberedelserna för de nya rutinerna pausades i stort sett alla ärenden som rör naturalisation, alltså utlänningar som kvalificerar sig för svenskt medborgarskap efter en tid i landet.

I februari fick nästan 5.000 personer medborgarskap, men i april sjönk antalet till endast sex. Något som SD var snabba med att framställa som ett bevis på att det så kallade paradigmskiftet inom svensk invandringspolitik faktiskt existerar.

– Utdelandet av nya medborgarskap har varit ett orosmoln ända sedan valet, men nu händer det äntligen saker där också, sade Jimmie Åkesson i sitt Almedalstal i år.

Men det gör det inte. Att antalet stiger igen i juni beror av allt att döma på att de nya rutinerna på Migrationsverket nu fungerar.

Förra året fick 66.000 personer svenskt medborgarskap, en marginell minskning jämfört med året innan. Antalet beviljade uppehållstillstånd ligger kvar kring 95.000 per år.

