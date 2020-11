Joe Bidens cancerbluff: Insamlade pengarna gick till arvoden, noll till forskning

Publicerad 15 november 2020 kl 17.50

Utrikes. Joe Bidens välgörenhetsstiftelse skulle samla in pengar för att bota cancer. Men "The Biden Cancer Initiative" har i själva verket lagt tiotals miljoner kronor på att berika de egna medarbetarna – och noll kronor på forskning, avslöjar New York Post.