KI-professorn: "De för oss mot en katastrof"

Sveriges närmast världsunikt slappa hantering av corona­epidemin fortsätter att väcka bestörtning utomlands.

En journalist från brittiska The Guardian som besökt det skandi­naviska landet beskriver situationen i Sverige som "surrealistisk".

"När jag arbetar från mitt lokala kafé scrollar jag vettskrämt igenom Twitter och ser videoklipp som visar öde städer eller armélastbilar som transporterar döda i Italien", skriver Derek Robertson och fortsätter:

"Utomhus promenerar par arm i arm i vårsolen. På Malmös kaféterrasser pågår en livlig handel. På stranden och i det omgivande parkområdet vid Sibbarp grillade man och hade picknick i helgen. Den angränsande skateboardparken och lekplatsen var proppfulla. Ingen bar mask."

The Guardian intervjuar också Cecilia Söderberg-Nauclér, läkare och professor vid Karolinska Institutet som forskar om virus.

– Vi testar inte tillräckligt, vi smittspårar inte, vi isolerar inte tillräckligt – vi har släppt löst viruset. De leder oss mot en katastrof, säger Söderberg-Nauclér.

Hon poängterar att antalet döda tycks öka snabbare i Sverige än i Italien under motsvarande fas i utbrottet. Regeringen verkar "ha beslutat sig för att låta folk dö" eftersom de inte tror att de kan stoppa spridningen, konstaterar KI-forskaren i The Guardian.

"Kommer köra folk i ättestupa"

På Twitter har Cecilia Söderberg-Nauclér de senaste dagarna varnat för den svenska coronaresponsen, som hon beskriver som ett "experiment".

"Den 9 mars blev jag på allvar riktigt orolig för hur Folkhälso­myndig­heten (FHM) förhöll sig till Coronaviruset. Jag följde utvecklingen dagligen (och har gjort så sedan i januari). Man skulle sluta att testa misstänkta fall. Jag sa till min man att 'de släpper viruset fritt, will take the hit, och kommer att köra folk i ättestupa'", skriver hon bland annat.

Söderberg-Nauclér uppger också att hon har försökt att kontakta statsepidemiolog Anders Tegnell för att bidra med beräkningar som hon och andra forskare gjort. Men det blev kalla handen.

"Tegnell slängde på luren"

”Vi var lovade möte med Tegnell dagligen mellan den 16-20 mars för att jämföra siffror ([Joacim] Rocklövs och andra matematikers beräkningar). Det blev inget möte. Tegnell slängde på luren åt mig den 20 mars.”

Tidigare har KI-professorer startat en namninsamling som tusentals svenska forskare uppges ha undertecknat. Forskarna kräver att regeringen omedelbart vidtar mer verkningsfulla åtgärder mot spridningen av covid-19. Kända forskare har också krävt att Folkhälsomyndigheten redovisar sin data och förklarar bakgrunden till Sveriges avvikande strategi mot epidemin.

The Guardian intervjuar dock även svenskar på gatan som uppger sig ha fullt förtroende för sina makthavare.

– Jag litar på att läkarna som arbetar med regeringen vet vad de gör, så jag antar att vi är så väl förberedda som vi kan vara. Den här "hysterin "som media sprider är mycket farligare än själva viruset, säger exempelvis Robert Andersson, 50, som är bosatt på Södermalm i Stockholm.