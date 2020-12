Konkurserna ökar snabbt igen

Statistiken för november månad indikerar ett trendbrott. Den positiva konkursutveckling som setts sedan i våras tycks inte fortsätta nu när årets näst sista månad summeras.

Konkurserna inom hårt utsatta branscher ökar, där ibland hotell- och restaurangbranschen (+12%), transportbranschen (+26%) men även partihandeln (+16%). Konkurserna inom byggindustrin samt detaljhandeln minskar dock. Konkurserna sammantaget i hela landet minskar med 4 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol

– Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs. Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Hotell- och restaurangbranschen och transportbranschen har påverkats hårt av de restriktioner och rekommendationer som i omgångar har beslutats från myndigheter under året. Branscherna är konjunkturkänsliga och är beroende av att människor rör sig ute på ett sätt vi rekommenderas att inte göra just nu. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 12 procent i november, jämfört med november i fjol. Inom transportsektorn ökar konkurserna i november med 26 procent, jämfört med samma månad i fjol.

– Restaurangbranschen står inför sin mörkaste tid någonsin. Julborden brukar finansiera restaurangerna långt in på våren. Utan julbord riskerar många restauranger att stå tomma. Många företagare har trollat med knäna under lång tid för att få sina företag att hålla ihop. Personal har permitterats och i somras gick omsättningen upp något för många krögare. Nu står hela branschen inför en mycket stor påfrestning och konkurserna kommer med all sannolikhet att öka inom hotell- och restaurangbranschen, säger Richard Damberg.