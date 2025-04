© Arkivbild/CIJA/Privat Det blev jackpot för Walid Al Zaytun, infälld till höger, hos JK.

IS-krigare får 800.000 kronor av JK

Publicerad 16 april 2025 kl 12.55

Lag & Rätt. Walid Al Zaytun, 51, i Ronneby åtalades för att ha deltagit i två bestialiska avrättningar i Syrien under sin tid i terrorgruppen Islamiska staten (IS). Nu tilldelas han nästan 800.000 kronor i ersättning från staten via Justitiekanslern efter att ha friats i brist på bevis.