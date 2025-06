Kurder bakom "hotfull incident" hemma hos Stenergard

Publicerad 12 juni 2025 kl 14.34

Inrikes. Den kurdiska vänstergruppen Rojavakommittéerna tog sig under onsdagskvällen in i utrikesminister Maria Malmer Stenergards (M) trappuppgång och satte upp affischer där hon pekades ut som ansvarig för bland annat folkmord i Gaza. Statsminister Ulf Kristersson varnar för att det just nu pågår "hot och trakasserier" mot politiker.