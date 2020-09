Kvinna gripen – försökte giftmörda Donald Trump

Det var förra veckan som det uppdagades att någon skickat ett brev med det dödliga giftet ricin till USA:s president Donald Trump.

Nu har en kvinna gripits för att ha skickat brevet.

Det handlar om en kanadensisk medborgare, enligt en källa i Reuters.

Kvinnan greps när hon skulle ta sig in i USA via i en gränsövergång i delstaten New York, skriver CNN.

Vid gripandet var kvinnan beväpnad med en pistol.

Ricin är ett av världens farligaste ämnen och finns i fröna hos växten som bär samma namn. Den dödliga dosen är bara 0,2 mg/kg vid injicering eller inhalering, enligt Wikipedia. Ricin är dubbelt så dödligt som kobrans gift.