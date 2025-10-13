Kabelbrott som orsakade hysteri berodde på olycka

Skadan på kommunikationskabeln upptäcktes natten till söndagen den 26 januari 2025 och en förundersökning kring grovt sabotage inleddes.

Myndigheterna agerade resolut och fartyget Vezhen, som misstänktes vara inblandat i kabelbrottet, bordades under dramatiska former och togs i beslag utanför Aspö utanför Karlskrona. Fartyget var registrerat på Malta men visade sig ägas av Kina.

– Säkerhetspolisens förundersökning visade tydligt att det inte rör sig om ett sabotage. En kombination av väderläget samt brister i utrustning och sjömanskap på det aktuella fartyget låg bakom kabelbrottet. Beslaget av det misstänkta fartyget hävdes därför av åklagaren 3 februari, säger Christoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säkerhetspolisen, i ett uttalande.

Inom ramen för utredningen har ett stort antal förhör hållits, beslag har gjorts och analyserats samt brottsplatsundersökningar har genomförts. Utredningen har också analyserat fartygets så kallade svarta låda och tagit del av videoinspelning av ett ankare som lossnat från sitt fäste och därmed orsakat kabelbrottet.

Den aktuella natten rådde mycket dåligt väder med höga vågor på Östersjön. Fartygets ankare skulle normalt ha säkrats av tre av varandra oberoende säkerhetsanordningar. Två av dessa var sedan en tid tillbaka ur funktion. Utredningen visar att den enda fungerande anordningen för att hålla ankaret på plats, det så kallade Björnlåset, går sönder efter en kraftig våg den 25 januari kl. 04.11. Till följd av detta löser ankar och kätting ut med hela sin längd. Det får fartyget att bromsa upp och sakta vrida sig. Eftersom fartygets autopilot vid tillfället har varit inkopplad har autopiloten kompenserat för detta. Inget larm eller liknande har uppmärksammat personen på kommandobryggan på vad som hänt. Fartyget har dagen efter nått kabeln utanför Gotland på svensk ekonomisk zon och ankaret har då skadat kommunikationskabeln.

– Vi kan därför dra slutsatsen att kabeln inte har skadats genom ett medvetet handlande. Jurisdiktion för att hantera eventuella vårdslöshetsbrott föreligger inte, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Den sammanvägda bedömningen är att det rört sig om en olyckshändelse. Åklagaren har därför beslutat att lägga ner förundersökningen med hänvisning till att det inte varit frågan om en medveten handling.

– Säkerhetspolisen kommer, tillsammans med andra myndigheter, att agera om det finns misstankar om att Sveriges säkerhet påverkas för att kunna klargöra omständigheterna bakom, säger Christoffer Wedelin.