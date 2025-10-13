Trump fick stående ovationer i Knesset

Vanligtvis brukar det vara Israels ledare som orsakar stående ovationer som aldrig vill ta slut när han besöker USA:s parlament. Men den här gången var det tvärtom.

Förutom jubel möttes Trump av hyllningstal från de samlade israeliska politikerna – inklusive premiärminister Benjamin Netanyahu själv och oppositionsledaren Yair Lapid.

Knessets talman Amir Ohana konstaterade att Trump "inte bara är en annan amerikansk president" utan "en jätte inom judisk historia, en för vilken vi måste gå tillbaka två och ett halvt årtusende för att hitta en parallell – i Kyros den store".

NOW - Trump gets a standing ovation in the Knesset before his speech. pic.twitter.com/NyPrnWkojS — Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025

Trump påstod själv i sitt tal att han nu har avslutat åtta olika krig.

– Mellanöstern går in i en ny era, sade han.

Som en del av uppgörelsen som USA varit med och förhandlat fram överlämnade Hamas på måndagen de 20 återstående levande israeliska gisslan till Röda korset. I utbyte förberedde Israel frigivning av över 1.700 palestinska frihetsberövade till Gaza och 250 till Västbanken, Jerusalem och andra länder.

I sitt tal i Knesset målade Trump upp bilden av en ny epok efter år av krig.

– Efter så många år av oavbrutet krig och ständiga faror är himlen i dag lugn, kanonerna tysta och sirenerna stilla, och solen går upp över ett heligt land som äntligen befinner sig i fred, sade han och fortsatte:

– Detta är den historiska gryningen för ett nytt Mellanöstern.

Trump tackade sina förhandlare och nämnde särskilt USA:s sändebud Steve Witkoff samt Jared Kushner och Marco Rubio, som han sade kommer bli ihågkommen ”som den främste utrikesministern i USA:s historia”. Han tackade också ”krigsministern” Pete Hegseth och hyllade sin doktrin ”fred genom styrka”.

Flera centrala frågetecken återstår samtidigt i uppgörelsen mellan Israel och Hamas. Det råder bland annat oklarheter om omfattningen av en israelisk reträtt ur Gaza och vem som ska styra området. Hamas har sagt att man inte kommer att låta sig avväpnas utan en suverän palestinsk stat, något Israel motsätter sig.

Efter talet ska Trump resa vidare till Egypten för ett Mellanösternmöte med omkring 20 ledare, däribland Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas. Netanyahu har dock tackat nej till Trumps inbjudan att delta – med hänvisning till att den judiska högtiden Simchat Torah är i antågande.