Här grips gängledaren "Greken" – i Mexiko

Ahlström Tenezos har pekats ut som ledare för Dalennätverket, som länge uppgavs kontrollera narkotikamarknaden i södra Norrland.

Han är häktad i sin frånvaro av Sundsvalls tingsrätt misstänkt för grov narkotikasmuggling och penningtvättsbrott. Han har även häktats i sin frånvaro av Södertälje tingsrätt kopplat till flera våldsbrott sommaren 2024, bland annat då en 17-årig pojke sköts i halsen i Hovsjö centrum.

– Han är en av de mest tongivande personerna i den svenska kriminella miljön, konstaterar SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.

Den mexikanska regeringen uppger att gripandet skedde på motorvägen Cancún–Mérida och att Ahlström Tenezos färdades ”tillsammans med en av sina viktigaste finansiella operatörer”.

Myndigheterna skriver också att han varit efterlyst av både Europol och Interpol ”för sin koppling till brott som vapenhandel, narkotika och penningtvätt” och att narkotika beslagtogs vid ingripandet.

– Svensk polis har känt till ganska länge att han befann sig i Mexiko, men eftersom det inte finns något utlämningsavtal med dem har man inte kunnat göra något åt det, säger Diamant Salihu.

Polisen i Sverige bekräftar att man arbetar med ärendet.

– Vi känner till de här uppgifterna och jobbar intensivt med ärendet. Vi har kontakt med mexikanska myndigheter, säger Caroline Wiklund, presstalesperson vid polisens nationella mediecenter, till SVT.

Diamant Salihu pekar samtidigt på risken för oro i gängmiljön efter gripandet.

– Nu är två av de här nyckelspelarna gripna, och det är otroligt viktigt för rättsväsendet att komma åt de här ledande aktörerna.

– Vi vet från tidigare erfarenheter att det kan bli kaotiskt när det uppstår ett maktvakuum, med skjutningar och våldsdåd som följd. Det är i det vakuumet som rättsväsendet måste fortsätta vara på tårna för att kunna försvaga de här nätverken.