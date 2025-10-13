© Rheinmetall
 

Ukraina får luftvärn för konfiskerade ryska pengar

Publicerad 13 oktober 2025 kl 10.38

Utrikes. Tyska Rheinmetall skickar fler så kallade drönardödare av typen Skyranger 35 till Ukraina. Affären uppges vara värd ett miljardbelopp och "finansieras av ett EU-land med intäkter från frysta ryska tillgångar".

Rheinmetall bekräftar ordern i ett pressmeddelande men anger inte hur många system som levereras eller vilket EU-land som betalar.

Skyranger 35 ska i det här fallet monteras på Leopard 1-chassi. Systemet bygger på en 35-mm automatkanon som kan avfyra upp till 1.000 skott i minuten med en räckvidd på upp till 4.000 meter.

Ammunitionen är billigare än många robotar, vilket gör systemet särskilt lämpat mot drönare. Produktion och integrering sker vid Rheinmetalls fabrik i Italien.

”Vi är tacksamma för det förtroende som Ukraina har visat oss. Vi vill också tacka EU-landet för stödet, vilket understryker våra fortsatta ansträngningar att stödja Ukraina”, säger försvarsjättens vd Armin Papperger i pressmeddelandet.

EU förvaltar frysta ryska tillgångar på över 200 miljarder euro. Medan flera länder, däribland Sverige och Tyskland, vill använda tillgångarna för att säkra ett större lån till Ukraina finns ännu ingen enighet. Belgien håller emot.

Euroclear i Bryssel förvaltar den största delen av medlen och Belgiens premiärminister Bart De Wever kräver att alla EU-länder delar på de finansiella och juridiska riskerna. I dag får Ukraina bara del av ränteinkomsterna.

