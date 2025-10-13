Kristerssons krav på SVT: Stäng av Nooshis mikrofon – annars bojkottar jag nästa debatt

– Jag tror att alla som såg debatten i går tycker att det är ovärdigt att man står och skriker och avbryter varandra. Att man pratar i mun på varandra på ett gymnasialt sätt. Jag tycker att det var riktigt dåligt, säger Kristersson till Aftonbladet vid en pressträff på måndagen.

– Nooshi Dadgostar gör förstås vad hon vill, men jag kan inte förstå varför Sveriges Television vill ha en debatt på det sättet.

Under debatten avbröt V-ledaren vid upprepade tillfällen sina motståndare.

– Du måste ju tala sanning också, sade hon exempelvis vid ett tillfälle när hon överröstade Jimmie Åkesson när han hade ordet.

Bra av Åkesson att stoppa Nooshi från att avbryta. Det måste bli slut på detta kacklande. Kort klipp från partiledardebatten. pic.twitter.com/u4ILZMKEnh — Jonathan Kärre (@JonathanKarre) October 12, 2025

När hon avbröt Ebba Busch fick hon en tillsägelse av SVT:s moderator Anders Holmberg:

Nooshi avbryter även Ebba Busch. Denna gång utbrister Anders Holmberg: ”Det funkar inte Nooshi Dadgostar!” pic.twitter.com/wShPOt46XR — Jonathan Kärre (@JonathanKarre) October 12, 2025

På X kräver statsministerns presschef Siri Steijer att SVT ändrar upplägget och delar ett meddelande hon skickat till den statliga tv-jätten:

”Som befarat blev gårdagens partiledardebatt i SVT en ovärdig tillställning. Som Anna-Karin Hatt påpekade lät det som en fritidsgård när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gång på gång pratade i mun på den som hade ordet. SVT måste vid kommande debatter stänga av mikrofonen för Dadgostar när hon inte har ordet. Om inte kommer jag rekommendera statsministern att inte delta framöver”.

Flera partiledare vill att SVT ser över formatet. C-ledaren Anna-Karin Hatt riktade kritik redan under sändningen:

– Det här ska ju vara en politisk debatt, men Nooshi Dadgostar, du får det här att framstå som att vi är på någon slags ungdomsgård.

Jimmie Åkesson konstaterar att det finns en "massa privata aktörer" som "skulle kunna ha den här typen av gap-debatter" istället för SVT.