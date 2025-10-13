© SVT/Montage
 

Kristerssons krav på SVT: Stäng av Nooshis mikrofon – annars bojkottar jag nästa debatt

Publicerad 13 oktober 2025 kl 14.16

Inrikes. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar anklagas för att ha förstört söndagens partiledardebatt i SVT:s "Agenda" genom störigt beteende. Statsminister Ulf Kristersson (M) kallar hennes uppträdande för ”bedrövligt” – och hotar att utebli från kommande SVT-debatter om V-ledarens mikrofon inte stängs av när hon inte har ordet.

– Jag tror att alla som såg debatten i går tycker att det är ovärdigt att man står och skriker och avbryter varandra. Att man pratar i mun på varandra på ett gymnasialt sätt. Jag tycker att det var riktigt dåligt, säger Kristersson till Aftonbladet vid en pressträff på måndagen.

– Nooshi Dadgostar gör förstås vad hon vill, men jag kan inte förstå varför Sveriges Television vill ha en debatt på det sättet.

Under debatten avbröt V-ledaren vid upprepade tillfällen sina motståndare.

– Du måste ju tala sanning också, sade hon exempelvis vid ett tillfälle när hon överröstade Jimmie Åkesson när han hade ordet.

När hon avbröt Ebba Busch fick hon en tillsägelse av SVT:s moderator Anders Holmberg:

På X kräver statsministerns presschef Siri Steijer att SVT ändrar upplägget och delar ett meddelande hon skickat till den statliga tv-jätten:

”Som befarat blev gårdagens partiledardebatt i SVT en ovärdig tillställning. Som Anna-Karin Hatt påpekade lät det som en fritidsgård när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gång på gång pratade i mun på den som hade ordet. SVT måste vid kommande debatter stänga av mikrofonen för Dadgostar när hon inte har ordet. Om inte kommer jag rekommendera statsministern att inte delta framöver”.

Flera partiledare vill att SVT ser över formatet. C-ledaren Anna-Karin Hatt riktade kritik redan under sändningen:

– Det här ska ju vara en politisk debatt, men Nooshi Dadgostar, du får det här att framstå som att vi är på någon slags ungdomsgård.

Jimmie Åkesson konstaterar att det finns en "massa privata aktörer" som "skulle kunna ha den här typen av gap-debatter" istället för SVT.

