Konstantin Galich hittades på lördagen skjuten i huvudet i sin bil i Obolonskyj-distriktet i Kiev.

Kryptokung hittad död i sin Lamborghini efter marknadskrasch

Publicerad 13 oktober 2025 kl 15.38

Ekonomi. Den ukrainske kryptoentreprenören Konstantin Galich, 32 – känd som Kostya Kudo – har hittats död i sin Lamborghini i Kiev. Han hade en skottskada i huvudet och en pistol registrerad i hans namn anträffades på platsen. Händelsen inträffade efter en historisk krasch på kryptomarknaden.

Kievpolisen uppger att Galich före sin död ska ha berättat för anhöriga att han mådde dåligt på grund av ekonomiska problem och skickat ett avskedsmeddelande dagen innan.

Dödsfallet bekräftades även på hans Telegram-kanal: ”Konstantin Kudo har tragiskt gått bort. Orsakerna utreds. Vi återkommer med mer information.”

Galich var en välkänd profil i kryptobranschen, med över 66.000 följare på Instagram, och medgrundare av utbildningssajten Cryptology Key.

Dödsfallet inträffar samtidigt som kryptomarknaden skakats av ett ras, rapporterar Daily Mail. Efter att USA:s president Donald Trump hotat att införa 100-procentiga tullar mot Kina inom veckor utraderades omkring 400 miljarder dollar i marknadsvärde under ett dygn.

Kinas handelsdepartement svarade att landet inte vill ha ett tullkrig men inte heller fruktar ett.

Polisen i Kiev har inlett en utredning om omständigheterna kring Galichs död. Brott utesluts inte även om mycket tyder på att det rörde sig om ett självmord.

