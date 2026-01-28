Mark Levin kräver att Trump dödar ayatollans familj

Mark Levin uppmärksammades nyligen när han krävde en massiv censurkampanj mot Tucker Carlson och andra konservativa profiler som börjat ifrågasätta Israels makt över de amerikanska politikerna.

– Vad menar ni med att vi inte kan "cancellera" den där skitstöveln Tucker Carlson? Vi cancellerade Pat Buchanan, vi cancellerade Joseph Sobran, dundrade Mark Levin, som annars brukar tala sig varm för yttrandefrihet, från scenen under Republican Jewish Coalitions konferens i november.

Den 68-årige Fox News-profilen var en av de Israelaktivister som besökte Trump i Vita huset i somras för att be honom starta krig mot Iran. Och nu kommer Levin med liknande krav igen.

I en monolog i Fox kräver Levin att Irans styre ska undanröjas omedelbart.

– Den regimen måste utplånas från kartan nu, säger Levin.

Han fortsätter med ett direkt krav på riktade dödande insatser mot landets ledarskikt:

– Khamenei, hans familj och den innersta kretsen måste avlägsnas.

Zionist Mark Levin urges Trump to strike Iran and kill their Supreme Leader and his family.



"That regime needs to be wiped off the map now!" Levin barks.



"Khamenei, his family, and that inner circle needs to be taken out," he adds.



America could be nuked in the future if Trump… pic.twitter.com/sSlSV1fdw6 — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) January 26, 2026

Levin varnar samtidigt för att USA i framtiden riskerar att bli attackerat med kärnvapen om Trump inte agerar.

Monologen sändes i ett läge då Trump öppet har visat Levin sitt stöd och regelbundet uppmanat sina följare att titta på hans program och köpa hans böcker.

Trump har redan flyttat ett amerikansk hangarfartyg till regionen för att ha beredskap för eventuella militära insatser.