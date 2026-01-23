Trumps krig för Israel
© Vita huset
 

Så förbereder Trump nya kriget mot Iran

Publicerad 23 januari 2026 kl 17.20

Utrikes. USA:s president Donald Trump pressar sina rådgivare på "avgörande" militära handlingsalternativ mot Iran – samtidigt som USA kraftigt förstärker sin militära närvaro i Mellanöstern. Bland annat är ett hangarfartyg på väg.

Dela artikeln

Trumps krig för Israel

Visa alla

Donald Trump har i interna samtal upprepade gånger använt ordet "avgörande" om vad han vill uppnå med en eventuell amerikansk insats mot Iran, rapporterar Wall Street Journal.

Språkbruket – som tolkas som att Trump nu vill genomföra ett regimskifte genom militärt våld – har fått tjänstemän i Vita huset och Pentagon att ta fram flera militära scenarier. Däribland alternativ som kan syfta till att avlägsna Irans ledarskap.

Diskussionerna förs samtidigt som USA skickar mer militär kapacitet till regionen. Bland annat är ett hangarfartyg på väg från Sydkinesiska havet mot Persiska viken, och amerikanska stridsflygplan av typen F-15E har nyligen anlänt till Jordanien, enligt Wall Street Journal.

Anonyma amerikanska tjänstemän uppger att Trump ännu inte har gett klartecken till några attacker och att något slutgiltigt beslut inte är fattat.

Iran har sedan slutet av december skakats av vad som beskrivs som protester mot den ekonomiska situationen och den snabbt fallande valutan.

I liberal västerländsk media skildras det som om fredliga demokratiska demonstranter mördas av regimen. Iran beskriver det istället det hela som ett väpnat uppror styrt av Israel för att provocera fram en amerikansk intervention. Även israelisk media har rapporterat om "utländska agenter" som beväpnat de så kallade demonstranterna:

Trump har tidigare hotat att "slå till hårt" om demonstranter dödas, men har senare också berömt Irans ledning efter uppgifter om att hundratals planerade avrättningar ska ha ställts in.

Tre SD-nämndemän körde över domaren och utvisade afghanen

"Jag blev jätteledsen och besviken". Nu har Hanif överklagat domen från Göteborg.0 Plus

WOKELISTAN PÅ RK

Här är SD:s svarta lista på woke-byråkrater i Regeringkansliet

Över 250 namn på tjänstemän som svurit att sabotera för SD. Björn Söder: "Jag har alltid listan med mig."0 Plus

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Utsatte pojke för utdraget grovt förnedringsvåld – vem är han?

Polisen vädjar om hjälp. Hittade videon av en slump i beslagtagen mobil – både offer och förövare är okända.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Trump skapar osäkerhet bland USA:s allierade.. Svenska jätten vinnare när Grönland kraschar förtroendet för amerikansk försvarsindustri.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.