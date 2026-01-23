Så förbereder Trump nya kriget mot Iran

Donald Trump har i interna samtal upprepade gånger använt ordet "avgörande" om vad han vill uppnå med en eventuell amerikansk insats mot Iran, rapporterar Wall Street Journal.

Språkbruket – som tolkas som att Trump nu vill genomföra ett regimskifte genom militärt våld – har fått tjänstemän i Vita huset och Pentagon att ta fram flera militära scenarier. Däribland alternativ som kan syfta till att avlägsna Irans ledarskap.

Diskussionerna förs samtidigt som USA skickar mer militär kapacitet till regionen. Bland annat är ett hangarfartyg på väg från Sydkinesiska havet mot Persiska viken, och amerikanska stridsflygplan av typen F-15E har nyligen anlänt till Jordanien, enligt Wall Street Journal.

Anonyma amerikanska tjänstemän uppger att Trump ännu inte har gett klartecken till några attacker och att något slutgiltigt beslut inte är fattat.

Iran har sedan slutet av december skakats av vad som beskrivs som protester mot den ekonomiska situationen och den snabbt fallande valutan.

I liberal västerländsk media skildras det som om fredliga demokratiska demonstranter mördas av regimen. Iran beskriver det istället det hela som ett väpnat uppror styrt av Israel för att provocera fram en amerikansk intervention. Även israelisk media har rapporterat om "utländska agenter" som beväpnat de så kallade demonstranterna:

Iran: Israel ligger bakom våldet



Pekar ut Mossad som anstiftare till iranska oroligheterna.



"De brände poliser levande och började skjuta mot människor." https://t.co/ZpwNy6hR9H — Fria Tider (@friatider) January 15, 2026

Trump har tidigare hotat att "slå till hårt" om demonstranter dödas, men har senare också berömt Irans ledning efter uppgifter om att hundratals planerade avrättningar ska ha ställts in.